Звезда "Квартала 95" покорила сеть стройным телом в бикини

Актриса студии "Квартал 95", звезда КВН и "Лиги Смеха", а также участница проекта "Женский Квартал" Ирина Сопонару похвасталась стройной фигурой в бикини.

Пикантный снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Фанаты пришли в восторг от соблазнительного изображения.

Так, артистка позировала в откровенном купальнике цвета хаки возле бассейна. Образ ее дополнили солнцезащитные очки с красной оправой.

наАктриса "Квартала" похвасталась подтянутым телом Instagram Ирины Сопонару

Фанаты секс-символа "Квартала" расхвалили девушку за ее соблазнительный внешний вид и миниатюрную фигуру.

"Как всегда – прекрасна!" – отметили поклонники.

"Ирина, ты очень хорошенькая и сочная девушка! Можно ослепнуть от такой красоты", – добавили другие.

Фанаты похвалили Сопонару Instagram Ирины Сопонару

Поклонники Ирины Сопонару пришли в восторг от ее фото Instagram Ирины Сопонару

Сопонару получила массу комплиментов от фанатов Instagram Ирины Сопонару

Поклонники расхвалили актрису Instagram Ирины Сопонару

Фигура Сопонару вызвала фурор в сети Instagram Ирины Сопонару

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец вылечилась от коронавируса. До этого артистка рассказала, что у нее был легкий случай протекания коронавирусной болезни, поэтому она рассчитывает скоро вернуться к работе.

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