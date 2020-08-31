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Звезда "Квартала 95" покорила сеть стройным телом в бикини

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
1,7 т.
Ирина Сопонару показала соблазнительное фото

Ирина Сопонару показала соблазнительное фото . Студия "Квартал 95"

Актриса студии "Квартал 95", звезда КВН и "Лиги Смеха", а также участница проекта "Женский Квартал" Ирина Сопонару похвасталась стройной фигурой в бикини.

Пикантный снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Фанаты пришли в восторг от соблазнительного изображения.

Так, артистка позировала в откровенном купальнике цвета хаки возле бассейна. Образ ее дополнили солнцезащитные очки с красной оправой.

наАктриса "Квартала" похвасталась подтянутым телом

наАктриса "Квартала" похвасталась подтянутым телом Instagram Ирины Сопонару

Фанаты секс-символа "Квартала" расхвалили девушку за ее соблазнительный внешний вид и миниатюрную фигуру.

"Как всегда – прекрасна!" – отметили поклонники.

"Ирина, ты очень хорошенькая и сочная девушка! Можно ослепнуть от такой красоты", – добавили другие.

Фанаты похвалили Сопонару

Фанаты похвалили Сопонару Instagram Ирины Сопонару

Поклонники Ирины Сопонару пришли в восторг от ее фото

Поклонники Ирины Сопонару пришли в восторг от ее фото Instagram Ирины Сопонару

Сопонару получила массу комплиментов от фанатов

Сопонару получила массу комплиментов от фанатов Instagram Ирины Сопонару

Поклонники расхвалили актрису

Поклонники расхвалили актрису Instagram Ирины Сопонару

Фигура Сопонару вызвала фурор в сети

Фигура Сопонару вызвала фурор в сети Instagram Ирины Сопонару

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец вылечилась от коронавируса. До этого артистка рассказала, что у нее был легкий случай протекания коронавирусной болезни, поэтому она рассчитывает скоро вернуться к работе.

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