Звезда "Квартала 95" Кравец назвала топ-3 книги для чтения осенью

В современном мире найти время для книги сложно, но делать это непременно нужно. Поэтому актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец составила топ лучших по ее мнению произведений для чтения осенью.

Соответствующий список 43-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Осень – книжная пора. Кто-то из вас читает несколько книг сразу? Уверена, что да! Давайте переписываться. А пока я вам расскажу о том, что я сейчас читаю", – прокомментировала свою публикацию Кравец.

Первая книга, которую Елена советует приобрести всем – это роман Миланы Кундеры под названием "Невыносимая легкость бытия". По словам звезды, она читает его с невероятным удовольствием. Не быстро, вдумчиво, смакуя.

Книга "Невыносимая легкость бытия" Instagram Елены Кравец

Также Кравец отметила, что сейчас прослушивает аудио-альбом своей любимой поэтессы Веры Полозковой – "Высокое разрешение", и мечтает когда-нибудь поработать с ней вместе.

"Еще читаю книгу "Легкий способ перестать опаздывать" Дианы де Лонзор, потому что очень хочу перестать опаздывать. Пунктуальным не понять", – подытожила актриса студии "Квартал 95".

Книга "Легкий способ перестать опаздывать" picuki.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила сеть снимком, на котором она была изображена без макияжа. Так, 43-летняя артистка снялась в домашнем образе, а на ее кофте заметно надпись "маме надо отдохнуть".