Звезда "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заболела коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе студии, съемки новых выпусков "Вечернего квартала" прошли без знаменитости.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса", – поделился актер Евгений Кошевой.

Кравец не появится в новых выпусках "Вечернего квартала" segodnya.ua

Также в пресс-службе добавили, что результаты тестов съемочной группы являются негативными. А в новых выпусках Кравец заменят четыре актрисы "Женского квартала": Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Ольга Фреймут подтвердила информацию о своем заражении коронавирусом. Сейчас звезда находится на лечении и самоизоляции дома.

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