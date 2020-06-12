Звезда "Квартал 95" похвастался огромной клубникой на берегу моря. Фото

Люди 16:04, 12.06.2020

Украинский комик и участник "Квартал 95" Юрий Великий похвалился огромной домашней клубникой.

Снимок, на котором актер улыбается и держит большую миску с ягодами, он опубликовал в Instagram. На заднем фоне видно море.

"Путь Одесса – Киев не близкий... Надо бы подкрепиться", – написал Великий.

Юрий Великий на даче
Instagram Юрия Великого

Отметим, что в этом году цены на клубнику в Украине зашкаливают. В столице стоимость ягод за килограмм колеблется в пределах 60-100 гривен. Пользователи Instagram были удивлены размерами клубники Великого, некоторые даже сначала подумали, что это помидоры.

"А вид за забором – офигеть!", "Вкуснятина", "Ничего себе размерчик", "Я думал, это помидоры", – отметили пользователи.

Скриншот с Instagram Юрия Великого
Скриншот с Instagram Юрия Великого

Как известно, после ухода Владимира Зеленского со сцены "Квартал 95" в политику, Великий чаще всего пародирует именно его.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Юрий Великий пародировал Зеленского.

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