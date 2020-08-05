Звезда "Квартал 95" Пикалов о политике в Украине: видел там кретинов, переживаю за Зеленского

Украинский комик, звезда студии "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал, почему не пошел в политику.

Так, по его словам, среди украинских политиков раньше было много "кретинов", из-за этого он переживает за своего бывшего коллегу, а ныне президента Украины Владимира Зеленского. Об этом шла речь в проекте "Зе Интервьюер" на YouTube (видео смотрите в конце новости).

"Я же анархист. Никакого отношения к правительству, я не поддерживаю это все. Я слишком радикален. Я не могу критиковать, мне многое не нравится, я со многим не согласен тогда при прошлой власти был. Я – радикально страшный человек: очень люблю свою страну, "мову", поддерживаю наших героев. Но не люблю глупость, а я там, в политике, видел таких кретинов! Не сейчас – у меня накопленный опыт", – высказался Пикалов.

Пикалов рассказал, почему не пошел в политику Скриншот видео (YouTube)

Он добавил, что ранее "Квартал 95" часто выступал на крупных мероприятиях, в том числе на тех, где отдыхали политики. Актер отметил, что не смог бы спокойно общаться и работать с такими людьми и начал бы "говорить гадости" и "позорить президента".

"На больших и важных мероприятиях мы выступали давно, всегда. Я смотрю: там ничего не поменялось. До сих пор там некоторые есть кадры, которых я не понимаю и не смог бы сидеть рядом – я бы стал гадости говорить, просто позорил бы президента. Но я уважаю профессионалов: иногда даже готов смириться, если человек сволочь, но профессионал в чем-то. Я могу закрыть глаза на его "сволочность", потому что нет профессии "хороший парень", и есть много хороших парней, которые облажались", – подчеркнул артист "Квартала".

Александр Пикалов и Анатолий Анатолич Скриншот видео (YouTube)

Сам он считает, что не справился бы с политической деятельностью, потому что не умеет хитрить. При этом Пикалов указал, что переживает за Зеленского, который из шоу-бизнеса ушел в политику.

"Я не умею этого делать – чего я туда попрусь? У меня есть свое мнение, оно может быть ошибочным, а там нужно быть хитрее. Политика – это профессия о том, чтобы договариваться. Я очень сильно переживаю за Владимира Зеленского, меня очень бесит ложь, неправда. Я не сплю до 2-3 часов: я знаю все, что происходит, и все, что говорят. Я мониторю все: всех блогеров – новых, старых, глупых, умных. Меня бесит одно: есть некоторые люди, которые ненавидят нас, и я не понимаю, за что. Люди, которые пошли в политику, – это не "95-й Квартал"!" – подытожил Александр Пикалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Пикалов заявил, что переболел коронавирусом. Так, по словам артиста, он перенес болезнь в средней форме и где-то около недели находился под наблюдением врачей в больнице. Пикалов также рассказал о симптомах COVID-19, с которыми столкнулся, отметив: чувствовал себя в то время так, будто его "сбила машина".