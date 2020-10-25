Звезда "Квартал 95" Кравец о карьере в политике: я не планировала, но теперь задумалась

Звезда "Квартал 95" и проекта "Женский квартал" Елена Кравец иронично прокомментировала слухи о своем уходе в политику в будущем. При этом артистка специально не дала конкретного ответа на вопрос, интересует ли ее политическая деятельность.

Кравец указала, что "могла бы стать хорошим политиком, потому что научилась увиливать от ответов на конкретные вопросы". Об этом шла речь в ее монологе в новом выпуске "Женского квартала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Во время подготовки к местным выборам поползли слухи, что я иду в мэры Киева. Я не планировала, но, когда все это услышала, задумалась. Подумала: если не идти — то почему, а если идти — то в чем", – пошутила Елена.

Артистка показала, что отлично овладела важным умением политика – отвечать на вопросы так, чтобы не внести никакой ясности.

"По поводу мэрства. Возможно… Возможно, кому-то этого и хотелось бы, но нет… Нет… Нет ничего невозможного для женщины, которая еще не решила. Как видите, я научилась хорошо уходить от конкретного ответа, поэтому, возможно, политик из меня и получится. А может быть, и нет", – заявила она.

В итоге звезда "Квартала" пришла к выводу, что в мэры она все-таки не пойдет.

"Я себя знаю. Я не смогу работать в мэрии, зная, что в соседнем здании ЦУМ", – подытожила Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одна из социологических служб включила в опрос касательно выборов мэра Киева актрису студии "Квартал 95" Елену Кравец. Также в сети распространяли информацию, что она может занять пост министра культуры Украины. При этом сама же артистка отметила, что не собирается уходить в политику.