Звезда "Квартал 95" Кошевой отрастил волосы. Фото

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой отрастил короткие волосы. С начала своей карьеры в шоу-бизнесе актер всегда брил голову налысо – этот образ считался его "визитной карточкой".

Также актер отметил, что планирует некоторое время также не брить лицо. Об этом он сообщил в Stories на своей странице в Instagram.

"Пока есть время попробую, как это – с волосами. И не бриться", – отметил артист.

Кошевой отрастил короткие волосы. Instagram Евгения Кошевого

Отметим, ранее Евгений Кошевой признавался, что в свое время пожертвовал волосами ради команды "Квартала".

"Мы с ребятами за одну ночь решили, что меня нужно побрить. Нашли парикмахерскую, машинкой там все сбрили, а потом еще в две руки парни одноразовыми станками меня добривали, а я, извини за подробности, в туалете сидел, на унитазе закрытом. Очень много этих станков бритвенных, одноразовых, было, но в итоге что-то получилось", – рассказывал Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 12-летняя дочь Евгения Кошевого Варвара призналась, что страдает в школе от буллинга – многие одноклассники не воспринимают карьеру ее отца и называют его клоуном. Сама же Варвара также поддается травле.