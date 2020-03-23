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23 марта • обновлено в 22:46
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Звезда культовых итальянских фильмов умерла от коронавируса

6.7т
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В Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе. Она скончалась в возрасте 89 лет.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил сын артистки.

Звезда культовых итальянских фильмов умерла от коронавируса

Бывшая "Мисс Италия" скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19.

Актриса начала свою кинокарьеру в 1950 году, появившись в фильме Джузеппе Де Сантиса "Нет мира под оливами". Позднее звезда снималась в картинах Микеланджело Антониони "Хроники одной любви" и "Дама без камелий", а также в "Сатириконе" Федерико Феллини. Среди других известных работ с ее участием — "Рим в 11 часов", "Хроника объявленной смерти", "Последний гарем" и "Смерть велосипедиста".

Звезда культовых итальянских фильмов умерла от коронавируса

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19.

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Автор
Мария Дидык
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