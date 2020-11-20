Звезда "Кухни" Ксенофонтова госпитализирована с подозрением на коронавирус: актриса в тяжелом состоянии

Популярную российскую актрису, звезду сериала "Кухня" Елену Ксенофонтову госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

У артистки двусторонняя пневмония и поражение 30% легких. Об этом она рассказала в видеообращении, которое опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, она заболела две недели назад и изначально лечилась дома. Но когда ее самочувствие ухудшилось – пришлось вызвать медиков.

Врачи подозревают у актрисы коронавирус, однако, тест показывает отрицательный результат.

Елену Ксенофонтову госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии Кино-Театр.РУ

Знаменитость рассказала, что у нее небольшая одышка и температура 37,7. До этого ее беспокоили спазмы в мышцах, боли в груди и костях, и кашель, который иногда вызывал рвоту.

Кроме того, Ксенофонтова отметила, что болезнь также плохо влияет на психику.

"Коронавирус выматывает все силы, съедает изнутри", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Елена Ксенофонтова играет в кино уже почти 20 лет. Но слава пришла лишь в последние годы, когда она сыграла роль суровой красотки тети Эли в ситкоме "Отель Элеон".