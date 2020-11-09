Звезда "Кривого зеркала" сильно похудел из-за операции: артист рассказал подробности

София Ковнир Люди 16:19, 9.11.2020

Звезда юмористического проекта "Кривое зеркало" Александр Морозов признался, что сделал еще одну операцию для того, чтобы похудеть.

По его словам, он рискнул на такой шаг ради сохранения здоровья, пишет "Starhit".

"Я перенес еще одну операцию хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка. Так что стремлюсь к идеалу, буду худеть", – сообщил артист.

Морозов рассказал, что на данный момент он не испытывает какого-либо дискомфорта и ест меньше сладкого.

"Есть один побочный эффект приходится пить достаточно большое количество витаминов", – отметил знаменитость.

Александр Морозов признался, что сделал еще одну операцию ради того, чтобы похудеть
SM News

Кроме того, юморист подчеркнул, что сейчас весит 95 килограммов, а перед операциями – 140. В будущем он планирует похудеть еще на 20 килограммов.

"У меня нет зацикленности на весе и никогда этого не было. Мне просто стало тяжело жить с лишним весом", – пояснил артист.

Также Морозов добавил, что у мужчины с лишним весом падает тестостерон, а "это прямая связь с желанием жить, творить, любить".

"Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен", – сказал юморист.

Как сообщал OBOZREVATEL, похудение – это всегда эпопея с диетами, спортом, ограничениями и жестким режимом. Именно поэтому многим людям так трудно взять силу воли в кулак и начать этот нелегкий процесс. Звезды шоу-бизнеса – также не исключение.

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