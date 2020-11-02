Звезда "Клона" Стефани Бриту впервые стала мамой. Фото

Бразильская актриса, звезда сериала "Клон" Стефани Бриту впервые стала мамой. Так, 32-летняя артистка родила супругу Игорю Рачковскому сына.

Такой радостной новостью поделилась сама Стефани на личной странице в Instagram, прикрепив к публикации снимок, сделанный в роддоме.

"01.10.2020. Самый счастливый день в нашей жизни", – написала Стефани.

Близкие актрисы рассказали журналу Marie Claire, что ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. Мальчика пара назвала Антонио Энрико. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября 53-летний Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", впервые стал отцом. Его 25-летняя возлюбленная, модель Шарон родила девочку.