Звезда "Клона" Стефани Бриту впервые стала мамой. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Стефани Бриту впервые стала мамой

Бразильская актриса, звезда сериала "Клон" Стефани Бриту впервые стала мамой. Так, 32-летняя артистка родила супругу Игорю Рачковскому сына.

Такой радостной новостью поделилась сама Стефани на личной странице в Instagram, прикрепив к публикации снимок, сделанный в роддоме.

"01.10.2020. Самый счастливый день в нашей жизни", – написала Стефани.

Стефани Бриту впервые стала мамой
Стефани Бриту родила сына

Близкие актрисы рассказали журналу Marie Claire, что ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. Мальчика пара назвала Антонио Энрико. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Стефани Бриту и Игорь Рачковский

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября 53-летний Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", впервые стал отцом. Его 25-летняя возлюбленная, модель Шарон родила девочку.

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