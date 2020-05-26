Звезда "Клона" Мурилу Бенисиу изменился до неузнаваемости
Бразильский актер Мурилу Бенисиу, известный по сериалу "Клон", изменился до неузнаваемости.
Так, он заметно прибавил в весе и постарел. Соответствующие фото опубликовало издание Starhit.
Отмечается, что на изменение во внешности Мурилу обратили внимание его поклонники. После того, как актер дал несколько интервью для бразильских телеканалов, они заявили – в нем сложно узнать красавца Лукаса из сериала "Клон".
"О, Боже! Мурилу, ты болен?"; "Тебя не узнать! Совсем стал другим!"; "Может, это возраст? Возвращайся в строй", – писали фанаты.
К слову, Мурилу Бенисиу до сих пор продолжает активно сниматься в бразильских сериалах. Также звезда "Клона" играет в театре и занимается режиссурой. Два года назад актер снял драму по мотивам пьесы 60-х годов "Поцелуй на асфальте".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российская актриса Елена Корикова, известная по главной роли в популярном сериале "Бедная Настя", изменилась до неузнаваемости.