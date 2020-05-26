Бразильский актер Мурилу Бенисиу, известный по сериалу "Клон", изменился до неузнаваемости.

Так, он заметно прибавил в весе и постарел. Соответствующие фото опубликовало издание Starhit.

Мурилу Бенисиу изменился до неузнаваемости

Отмечается, что на изменение во внешности Мурилу обратили внимание его поклонники. После того, как актер дал несколько интервью для бразильских телеканалов, они заявили – в нем сложно узнать красавца Лукаса из сериала "Клон".

Мурилу Бенисиу постарел и прибавил в весе Фото: starhit.ru

"О, Боже! Мурилу, ты болен?"; "Тебя не узнать! Совсем стал другим!"; "Может, это возраст? Возвращайся в строй", – писали фанаты.

К слову, Мурилу Бенисиу до сих пор продолжает активно сниматься в бразильских сериалах. Также звезда "Клона" играет в театре и занимается режиссурой. Два года назад актер снял драму по мотивам пьесы 60-х годов "Поцелуй на асфальте".

Мурилу Бенисиу Фото: starhit.ru

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