Звезда "Кадетства" Головин попал в новый скандал: любовница подала в суд

Экс-возлюбленная российского актера и звезды сериала "Кадетство" Александра Головина Светлана Белогурова подала на него в суд и потребовала 200 тысяч рублей.

Об этом пишет издание Starhit.

Александр Головин Instagram @s.a.n.e.k13

В частности, сообщается, что именно такую сумму, по словам Белогуровой, она потратила на юристов, чтобы доказать отцовство 31-летнего Головина. Теперь же девушка хочет, чтобы актер вернул ей потраченные 200 тысяч рублей.

Светлана Белогурова Instagram @sveta_cady

Ситуацию прокомментировал адвокат Головина Тимур Матвеев. По его словам, требования Белогуровой завышены.

"Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле. Поэтому мы считаем, что требования Белогуровой являются явно завышенными и необоснованными", – говорит юрист.

Александр Головин Instagram @s.a.n.e.k13

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, у Александра Головина нашлась внебрачная дочь. О том, что актер является отцом ее ребенка, заявила экс-танцовщица балета "Тодес" Светлана Белогурова. Сначала Головин отказывался признавать дочь, однако с помощью суда девушке все же удалось доказать его отцовство и добиться положенных алиментов – 22 тысячи рублей.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!