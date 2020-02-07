"От 20 до 70 лет": 69-летняя звезда из СССР рассказал, как до сих пор занимается сексом

Советский и российский певец, музыкант и композитор Михаил Муромов признался, что в его жизни очень много любви. Так, 69-летний артист уточнил, что речь идет не о высоких отношениях, а об интимной близости.

Такими подробностями Муромов поделился в интервью изданию "Собеседник", добавив, что у него немало спутниц.

Михаил Муромов Фото: teleprogramma.pro

"У меня любовь есть всегда: порой ее даже слишком много! Что поделать: такой организм. Я имею в виду не высокие отношения, а самую настоящую интимную близость. У меня все, как надо! Вчера ко мне приезжала женщина, которая искала со мной встречи 35 лет! Вы можете себе представить? Все это время она звонила по телефонам, указанным на сайте и дисках. Но мой директор никак меня с ней не соединяла. И вот спустя столько лет она наконец-то смогла меня найти. Мы прекрасно провели время. Потом она уехала, пришла соседка. Ей тоже уделил время..." – рассказал певец.

Кроме того, Муромов отметил, что возрастного ценза для него не существует. Среди его любовниц не только женщины в возрасте, но и молодые девушки. Ведь они тоже не могут устоять перед его харизмой.

Михаил Муромов Фото: teleprogramma.pro

"Возраст моих девушек – от 20 до 70 лет. Как правило, они сами приезжают, а я не отказываю. Потому что без интимной жизни не мыслю существования", – подытожил артист.

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