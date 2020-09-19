Звезда из РФ засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Популярная российская актриса Яна Кошкина поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике в бассейне.

"Приятно когда "фотографа" не надо просить фотографировать. Он просто смотрит на тебя, любуется и сам хочет запечатлеть эти моменты. Поэтому, сегодня было сделано очень много фото и даже видео", – прокомментировала публикацию Кошкина.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации актрисы. Они засыпали ее комплиментами.

"Красавица", "Ох, какая сочная. Просто секси", "Очень круто", "Фигура – огонь", "Очаровательная", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина делилась пикантным фото, на котором позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой.