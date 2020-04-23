Звезда из РФ выставила напоказ большую грудь: горячее фото

Известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном халате.
Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
"Ну а я с завтрашнего дня на диету. Разгрузочный день на воде, мне просто необходим. Кто со мной?" – спросила у поклонников Кошкина.
Соблазнительная Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Отметим, что фанаты пришли в восторг от новых фото Кошкиной. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Яна Кошкина оголила грудь
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина в пикантной фотосессии
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Соблазнительная Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина в откровенном наряде
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина делилась пикантным фото, на котором позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой.
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