Звезда из РФ выставила напоказ большую грудь: горячее фото

Известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном халате.

Яна Кошкина Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Ну а я с завтрашнего дня на диету. Разгрузочный день на воде, мне просто необходим. Кто со мной?" – спросила у поклонников Кошкина.

Соблазнительная Яна Кошкина Фото: instagram/yana_koshkina_official

Отметим, что фанаты пришли в восторг от новых фото Кошкиной. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Яна Кошкина оголила грудь Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина в пикантной фотосессии Фото: instagram/yana_koshkina_official

Соблазнительная Яна Кошкина Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина в откровенном наряде Фото: instagram/yana_koshkina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина делилась пикантным фото, на котором позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой.

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