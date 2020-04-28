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28 апреля • обновлено в 20:10
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Звезда из РФ снялась абсолютно голой: пикантное фото

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Известная российская актриса Яна Кошкина поделилась с поклонниками очередным пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой, развернувшись спиной к объективу. Свой образ Кошкина дополнила черными перчатка и бархатным обручем.

Яна Кошкина

Яна Кошкина

Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Этот долгожданный день", – написала актриса.

Яна Кошкина полностью голая

Яна Кошкина полностью голая

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

Звезда из РФ снялась абсолютно голой: пикантное фото
Звезда из РФ снялась абсолютно голой: пикантное фото
Звезда из РФ снялась абсолютно голой: пикантное фото
Звезда из РФ снялась абсолютно голой: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Яна Кошкина в откровенном боди

Яна Кошкина в откровенном боди

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина сексуально позирует на камеру

Яна Кошкина сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина оголила грудь

Яна Кошкина оголила грудь

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина продемонстрировала "пятую точку"

Яна Кошкина продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Соблазнительная Яна Кошкина

Соблазнительная Яна Кошкина

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
фото убитые фотошопом... и я всегда удивлялся почему фотомоделям не стыдно показывать свои приклеенные ногти...
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