Звезда из РФ показала пышную грудь в платье с огромным декольте
Известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном платье черного цвета с глубоким декольте. Свой образ Кошкина дополнила ярким макияжем и необычной прической.
"Благодаря этому фото, мне стало понятно почему многие боятся подходить. Я бы тоже не связывалась", – написала звезда.
Поклонники не смогли пройти мимо пикантного кадра Кошкиной. В комментариях пользователи засыпали Яну комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина делилась пикантным фото, на котором позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой.