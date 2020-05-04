Звезда из РФ показала пышную грудь в платье с огромным декольте

Известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном платье черного цвета с глубоким декольте. Свой образ Кошкина дополнила ярким макияжем и необычной прической.

Яна Кошкина Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Благодаря этому фото, мне стало понятно почему многие боятся подходить. Я бы тоже не связывалась", – написала звезда.

Яна Кошкина засветила пышную грудь Фото: instagram/yana_koshkina_official

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного кадра Кошкиной. В комментариях пользователи засыпали Яну комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Яна Кошкина в откровенном купальнике Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина оголила грудь Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина полностью голая Фото: instagram/yana_koshkina_official

Соблазнительная Яна Кошкина Фото: instagram/yana_koshkina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина делилась пикантным фото, на котором позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой.