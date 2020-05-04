Звезда из РФ показала пышную грудь в платье с огромным декольте

Известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном платье черного цвета с глубоким декольте. Свой образ Кошкина дополнила ярким макияжем и необычной прической.
Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
"Благодаря этому фото, мне стало понятно почему многие боятся подходить. Я бы тоже не связывалась", – написала звезда.
Яна Кошкина засветила пышную грудь
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Поклонники не смогли пройти мимо пикантного кадра Кошкиной. В комментариях пользователи засыпали Яну комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Яна Кошкина в откровенном купальнике
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина оголила грудь
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина полностью голая
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Соблазнительная Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина делилась пикантным фото, на котором позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой.
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