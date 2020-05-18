Звезда из РФ показала пышную грудь на камеру: пикантное фото
Известная российская актриса Яна Кошкина поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. "Прекрасный, невероятный сегодня вечер – просмотр концерта Успенской. Кто смотрит?" – написала Кошкина.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина делилась пикантным фото, на котором позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой.