Звезда из РФ показала пышную грудь на камеру: пикантное фото

Кристина Долматова Люди 10:15, 18.05.2020

Известная российская актриса Яна Кошкина поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. "Прекрасный, невероятный сегодня вечер – просмотр концерта Успенской. Кто смотрит?" – написала Кошкина.

Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина засветила пышную грудь
Фото: instagram/yana_koshkina_official

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Яна Кошкина в откровенном боди
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина полностью голая
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Соблазнительная Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина в пикантной фотосессии
Фото: instagram/yana_koshkina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Кошкина делилась пикантным фото, на котором позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой.

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