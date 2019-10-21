Звезда "Иронии судьбы" срочно госпитализирована в Москве: что с ней

В Москве госпитализирована 84-летняя актриса Валентина Талызина из-за боли в области сердца.

Медиками было принято решение о лечении в медицинском учреждении. Об этом сообщил Пятый канал.

Валентина Талызина Известия

В настоящее время врачи оценивают состояние Талызиной, как средней степени тяжести.

Валентина Талызина – российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Она сыграла более 160 ролей в фильмах и сериалах, наибольшую известность ей принесли кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром", "После дождичка в четверг", "Афоня".

Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали фото из Европейского медицинского центра на Рублевке, где проходит реабилитацию больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк.

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