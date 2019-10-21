Звезда "Иронии судьбы" срочно госпитализирована в Москве: что с ней

В Москве госпитализирована 84-летняя актриса Валентина Талызина из-за боли в области сердца.
Медиками было принято решение о лечении в медицинском учреждении. Об этом сообщил Пятый канал.
Валентина Талызина
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В настоящее время врачи оценивают состояние Талызиной, как средней степени тяжести.
Валентина Талызина – российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Она сыграла более 160 ролей в фильмах и сериалах, наибольшую известность ей принесли кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром", "После дождичка в четверг", "Афоня".
Кадр из фильма "Ирония судьбы"
Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали фото из Европейского медицинского центра на Рублевке, где проходит реабилитацию больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк.
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