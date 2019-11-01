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1 ноября • обновлено в 17:34
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Звезда "Иронии судьбы" был срочно госпитализирован: что с ним

1.7т Читать материал на украинском

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце.

Актер был госпитализирован несколько дней назад в одну из столичных клиник. Там ему поставили кардиостимулятор. Как сообщают Известия, Ширвиндт останется в больнице еще на несколько дней.

Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

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Новости
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19 июля актеру исполнилось 85 лет. Популярность Александру Ширвиндту принесли роли в таких фильмах, как "Ирония судьбы", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Самая обаятельная и привлекательная".

Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

Кадр из фильма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый украинский художник Иван Марчук, заявив, что пожалел о том, что в свое время вернулся из США в Украину.

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Персона
Александр Ширвиндт
Место
Россия
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hunt andres
hunt andres
Здоровья вечно молодому Ширвиндту! Изумительный актер и человек.
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