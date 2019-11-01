Звезда "Иронии судьбы" был срочно госпитализирован: что с ним

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт перенес операцию на сердце.

Актер был госпитализирован несколько дней назад в одну из столичных клиник. Там ему поставили кардиостимулятор. Как сообщают Известия, Ширвиндт останется в больнице еще на несколько дней.

Александр Ширвиндт Открытые источники

19 июля актеру исполнилось 85 лет. Популярность Александру Ширвиндту принесли роли в таких фильмах, как "Ирония судьбы", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Самая обаятельная и привлекательная".

Александр Ширвиндт Кадр из фильма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый украинский художник Иван Марчук, заявив, что пожалел о том, что в свое время вернулся из США в Украину.

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