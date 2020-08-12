Звезда "Интернов" признался, что экономит на еде, чтобы прожить в Лондоне

Ольга Веркалец Люди 19:31, 12.08.2020

Российский актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший Борю Левина в сериале "Интерны", признался, что экономит на еде и пьет воду из-под крана, чтобы прожить в Лондоне.

Знаменитость покинул Россию в 2018 году из-за творческого кризиса. Теперь актер работает маляром на стройке и дает советы поклонникам, которые хотят переехать в Великобританию, пишет издание "КП".

"Сейчас у меня в Лондоне Pre-Settled Status (статус поселенца). Это означает, что впоследствии я смогу получить гражданство. Порой бывает грустно и одиноко, но я решился. Почему? В России не было денег, работы, я даже пытался устроиться продавцом в Apple – не взяли и туда. Потом работал таксистом", – поделился 33-летний Шаракоис.

Шаракоис работает на стройке в Лондоне
starhit.ru

Дмитрий признался, что для экономии покупает в супермаркетах продукты со скидкой, в которых вот-вот истечет срок годности. Воду он пьет из-под крана, и за два года на его здоровье это никак не повлияло.

Артист продолжает активно посещать кастинги. Пока ему удалось только попасть в рекламу пива к чемпионату "Евро-2020", но она не вышла из-за переноса мероприятия. В целом он доволен жизнью в Великобритании, но раньше часто впадал в депрессию.

"Когда я более двух месяцев жил у знакомых и работал с утра до вечера – это был ужас. Так часто я никогда не думал о самоубийстве. Было очень трудно. Сейчас редко попадаются такие мысли", – рассказал Шаракоис в одном из выпусков на своем Youtube-канале.

Дмитрий Шаракоис продолжает активно посещать кастинги
hotspur.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий играл в сериале "Интерны" до третьега сезона, а потом неожиданно ушел из проекта. Застенчивый ботаник, который закрутил роман с медсестрой Любой, был одним из самых ярких героев. Позже он признался, что боялся стать заложником одного амплуа. После этого актера не приглашали на другие кастинги.

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