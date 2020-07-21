Звезда "Интернов" покинул Россию и устроился официантом в Лондоне

Российский актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший Борю Левина в сериале "Интерны", переехал в Лондон (Великобритания) в 2019 году и сейчас работает официантом в популярном ресторане.

33-летняя звезда сначала работал на стройке. Актер ничуть не стесняется своей новой работы, поскольку это часть его новой жизни, пишет "СтарХит".

Шаракоис иногда возвращается в Москву, чтобы принять участие в пробах на новые роли или сыграть в спектаклях. Забрасывать актерскую карьеру в России полностью он не планирует, хотя и хочет в будущем жить в Европе.

Шаракоис работал на стройке в Лондоне Instagram Дмитрия Шаракоис

Отметим, Дмитрий играл в сериале "Интерны" до третьега сезона, а после неожиданно ушел из проекта. Застенчивый ботаник, который закрутил роман с медсестрой Любой, был одним из самых ярких героев. Позже он признался, что боялся стать заложником одного амплуа. После этого актера не приглашали на другие кастинги.

Как сообщал OBOZREVATEL, актер Один Байрон, более известный как Фил Ричардс в сериале "Интерны", рассказал, как признался своим российским друзьям, что он гей.