Звезда ''Игры престолов'' засветила голую грудь: пикантные фото

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми". Гостями главного телесобытия года стали многие голливудские знаменитости.

Так, звезда "Игры престолов", исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк появилась на ковровой дорожке в провокационном наряде Valentino Haute Couture темно-синего оттенка. Отметим, что она надела платье с очень глубоким декольте, засветив голую грудь.

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк

Свой образ актриса дополнила массивными сережками, лаконичным макияжем и распущенными волосами. Напомним, что этой звездной ночью Эмилия претендовала на самую престижную награду церемонии — "главная роль в драматическом сериале".

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми". Названы обладатели ТВ-награды.

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