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23 сентября • обновлено в 08:38
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Звезда ''Игры престолов'' засветила голую грудь: пикантные фото

4.4т Читать материал на украинском

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми". Гостями главного телесобытия года стали многие голливудские знаменитости.

Так, звезда "Игры престолов", исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк появилась на ковровой дорожке в провокационном наряде Valentino Haute Couture темно-синего оттенка. Отметим, что она надела платье с очень глубоким декольте, засветив голую грудь.

Звезда ''Игры престолов'' засветила голую грудь: пикантные фото

Эмилия Кларк

Звезда ''Игры престолов'' засветила голую грудь: пикантные фото

Эмилия Кларк

Звезда ''Игры престолов'' засветила голую грудь: пикантные фото

Эмилия Кларк

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Свой образ актриса дополнила массивными сережками, лаконичным макияжем и распущенными волосами. Напомним, что этой звездной ночью Эмилия претендовала на самую престижную награду церемонии — "главная роль в драматическом сериале".

Звезда ''Игры престолов'' засветила голую грудь: пикантные фото

Эмилия Кларк

Звезда ''Игры престолов'' засветила голую грудь: пикантные фото

Эмилия Кларк

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми". Названы обладатели ТВ-награды.

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Персона
Эмилия Кларк
Тег
Эмми
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70rus xxx
70rus xxx
5 раз просматривал фотки,увеличивал.Где голая грудь,редакция?
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Енсен Рома
Енсен Рома
голая грудь .где она?
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