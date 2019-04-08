Звезда "Игры престолов" станцевал стриптиз в эфире ТВ-шоу

Звезда сериала "Игра престолов", актер Кит Харингтон станцевал стриптиз в эфире телешоу Saturday Night Live. Актер исполнил роль жениха, который решил устроить сюрприз для своей невесты на девичнике.

Харнигтон появился перед зрителями в образе Кармен. Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу.

Скриншот из видео

Харингтон был одет в черно-красное платье, перчатки и туфли на каблуке. Для "эффектного выступления" у актера был большой красный веер. Специально для съемок в скетче Кит Харингтон сбрил бороду. За два дня видео собрал больше 742 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русском и украинском языке. Ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из "Игры престолов".

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