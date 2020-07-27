Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой
Британская актриса, исполнительница роли Санси Старк в "Игре престолов" Софи Тернер 22 июля в больнице в Лос-Анджелесе (США) родила девочку от своего мужа, музыканта Джо Джонаса.
Супруги уже дало имя новорожденной – Вилла, сообщил источник изданию TMZ.
Пока пара публично не комментирует произошедшее. По словам источника, семья продолжает оставаться активными и много гулять.
"Джо и Софи взволнованы тем, что теперь являются родителями. Они наслаждаются процессом", – отметил инсайдер.
Напомним, о беременности Софи Тернер СМИ заговорили еще в феврале. Официальных подтверждений или опровержений этого от супругов не поступало.
Как сообщал OBOZREVATEL, Софи Тернер вышла замуж за певца Джо Джонас в мае 2019 года. Пара заключила брак в Лас-Вегасе.