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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,8 т.
Софи Тернер впервые стала мамой

Софи Тернер впервые стала мамой. HotGEO

Британская актриса, исполнительница роли Санси Старк в "Игре престолов" Софи Тернер 22 июля в больнице в Лос-Анджелесе (США) родила девочку от своего мужа, музыканта Джо Джонаса.

Супруги уже дало имя новорожденной – Вилла, сообщил источник изданию TMZ.

Пока пара публично не комментирует произошедшее. По словам источника, семья продолжает оставаться активными и много гулять.

Ранее Софи Тернер заметили с округлым животом

Ранее Софи Тернер заметили с округлым животом Instagram-аккаунт – Themoodmagazine

"Джо и Софи взволнованы тем, что теперь являются родителями. Они наслаждаются процессом", – отметил инсайдер.

Напомним, о беременности Софи Тернер СМИ заговорили еще в феврале. Официальных подтверждений или опровержений этого от супругов не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, Софи Тернер вышла замуж за певца Джо Джонас в мае 2019 года. Пара заключила брак в Лас-Вегасе.

СШАЛос-АнджелесребенокСофи Тернер
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