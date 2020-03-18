Британский актер Шон Бин, известный ролью Неда Старка в "Игре Престолов" и его жена Эшли Мур устроили пьяный дебош на борту самолета.

Так, во время девятичасового перелета пара неоднократно пользовалась услугами бесплатного бара. Затем они начали ссориться и Мур вылила на колени Шона стакан вина. После чего актер не сдержался и в ярости швырнул в нее свой бокал. Об этом сообщает издание The Sun.

Шон Бин и Эшли Мур Фото: hellomagazine.com

"Шон и его жена пили вино с того момента, как поднялись на борт. Затем они начали ссориться и Эшли неожиданно протянула руку и вылила полный, большой стакан белого вина на колени Шона. Ей было смешно, и он сорвался. Это заставило Шона вскочить и закричать. В этот момент он в ярости швырнул в нее свой бокал", – поделился подробностями инцидента инсайдер.

Эшли Мур и Шон Бин Фото: instyle.ru

Отмечается, что один из членов экипажа пытался успокоить актера и его оскорбленную жену. К слову, представители авиакомпании не стали вызывать полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Лидия Вележева устроила пьяный дебош на рейсе Тель-Авив – Москва в Шереметьево. Очевидцы заявили, что артистка вела себя неадекватно и не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании.

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