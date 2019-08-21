Звезда "Игры престолов" рассказал о своем бесплодии

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в культовой саге "Игры престолов", рассказал о серьезных проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время съемок.

Так, в беседе с The Hollywood Reporter он отметил, что худшим моментом в съемках сериала были сцены полетов на драконе. По словам Харингтона, он провел множество часов на тренажере, похожем на гимнастического козла. Это, к слову, заняло больше времени, чем съемки всего эпизода "Битва бастардов".

Кит Харингтон (Джон Сноу) Фото: newsone.ua

Кроме того, Харингтон подчеркнул, что никому не желает испытать это. Он заявил, что этот процесс не имеет никакого отношения к актерской игре.

"Никакого! И я на это не подписывался. Ощущалось просто ужасно. Мне как мужчине было некомфортно", — призналась звезда сериала "Игра престолов".

Кадр из сериала "Игры престолов" Фото: m.diary.ru

Харингтон также всерьез задумался о последствиях. По словам артиста, он даже начал сомневаться, что сможет иметь детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кит Харингтон угодил в больницу после провального окончания сериала "Игры престолов"

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