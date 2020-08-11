Звезда "Игры престолов" похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Италии
Британская актриса и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк попала в объектив папарацци во время отдыха в городе Амальфи, что в Италии.
33-летняя знаменитость провела отдых с друзьями. На снимках Кларк изображена на яхте в джинсовых шортах и в белом кроп-топе (фото смотрите ниже).
Папарацци также удалось сфотографировать актрису в купальнике. Так, на фото можно увидеть, что звезда заметно похудела.
В фан-аккаунтах звезды в Instagram поклонники активно обсуждали формы актрисы. Они также отметили, что на одной из фотографий папарацци застали Кларк за чтением книги Натальи Хайнс "Тысячи кораблей" (A Thousand Ships).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Эмилия Кларк закрутила роман с помощником режиссера Томом Тернером, который работал над проектами "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" и "Ангелы Чарли".