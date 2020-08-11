Звезда "Игры престолов" похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Италии

Британская актриса и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк попала в объектив папарацци во время отдыха в городе Амальфи, что в Италии.

33-летняя знаменитость провела отдых с друзьями. На снимках Кларк изображена на яхте в джинсовых шортах и в белом кроп-топе (фото смотрите ниже).

Кларк отдыхала с друзьями Instagram @emiliaclarkebrasiil

Кларк провела отдых в Италии Instagram @justjared

Папарацци также удалось сфотографировать актрису в купальнике. Так, на фото можно увидеть, что звезда заметно похудела.

Кларк заметно похудела Фото: Legion-Media / Backgrid

Кларк заметно похудела Фото: Legion-Media / Backgrid

В фан-аккаунтах звезды в Instagram поклонники активно обсуждали формы актрисы. Они также отметили, что на одной из фотографий папарацци застали Кларк за чтением книги Натальи Хайнс "Тысячи кораблей" (A Thousand Ships).

Кларк отдыхала на яхте в Италии Фото: Legion-Media / Backgrid

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Эмилия Кларк закрутила роман с помощником режиссера Томом Тернером, который работал над проектами "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" и "Ангелы Чарли".