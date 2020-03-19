У еще одной звезды "Игры престолов" диагностировали коронавирус. Так, болезнь настигла Индиру Варму. В сериале актриса сыграла роль Эллары Сенд – любовницы Оберина Мартелла.

Варма рассказала поклонникам, что плохо себя чувствует, пишет Daily Mail. Диагноз поставили сразу после сделанных тестов.

Индира Варма Кадр из сериала

Из-за болезни актриса отменила репетиции постановки "Чайка", в которой она играет со коллегой по сериалу Эмилией Кларк.

"Так грустно, что наши и многие другие постановки во всем мире отменили из-за пандемии. Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас и правительство поддержать нас. "Чайка", как птица феникс, восстанет из пепла", – сказала актриса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram 15 марта, уточнив, что болеет уже почти неделю.

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