Звезда "Холостяка" разозлил сеть голым снимком с дочерью

Звезда австралийской версии шоу "Холостяк" Сэм Вуд разозлил сеть голым снимком с дочерью.

Так, фото Сэм опубликовал на своей странице в Instagram. На нем он позировал абсолютно обнаженным, стоя спиной к камере и держа руку своей полуторагодовалой дочери Уиллоу.

"Порт Дуглас — ты удивительный. Увидимся в следующий раз", — написал Вуд.

Отметим, что не всем подписчикам понравилась публикация звезды. Многие написали, что "это странно делать обнаженные фото с детьми".

"Обязательно делать голые фото с детьми? Это странно", "Если бы рядом с ним был сын, то я поняла бы это. Но дочь, серьезно?", "Вы больной, это противно", "Разочаровал меня", — возмутились люди.

Однако другие юзеры не увидели в фото голого Вуда ничего предосудительного.

"Голый ребенок и ее голый папочка, ну и что? Я не вижу проблемы — это естественно и совершенно невинно. Они одни на пляже, поэтому никто не может обидеться", "Красивое фото, это мило", "Отличное фото. Не позволяйте ненавистникам помешать вам насладиться натуризмом", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса и модель Ким Кардашьян взбудоражила сеть новым снимком для рекламной кампании собственного бренда косметики KKW Beauty. На фотографии звезда позировала обнаженной по пояс, держа на руках свою дочь Чикаго, прикрывая ею грудь.

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