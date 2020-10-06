Звезда "Холостяка" Короткова устроила смертельное ДТП: появились новые подробности

В результате смертельной аварии в центре Москвы, которую устроила финалистка российского "Холостяка" Виктория Короткова, погиб 39-летний Александр Новиков.

Погибший в ДТП перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса "Гелендвагена" Коротковой. От полученных травм он скончался на месте инцидента. Как пишет "МК", после столкновения с автомобилем Виктории, он попал еще под одну машину.

Так, авария произошла 5 октября около 23:00 по московскому времени. Девушка на большой скорости ехала по проспекту, когда мужчина выскочил на дорогу. От удара Новикова отбросило на встречную полосу, где мужчину переехал еще и "Ягуар". По словам медиков, прибывших на место ДТП, шансов выжить у пешехода не было.

Александр Новиков погиб в ДТП, которое устроила Короткова. Telegram-канал "НеМалахов"

"Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас! Живого места от человека не осталось!" – рассказала одна из свидетельниц аварии.

Отметим, Александр Новиков – москвич, проживал в районе Солнцево. Ранее он работал в концертно-развлекательном центре на Арбате. По некоторым данным на момент аварии мужчина был безработным. Также сообщалось, что Новиков мог быть нетрезвым, однако официального подтверждения информации нет.

Смотрите также видео момента аварии:

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. Пресненский суд Москвы приговорил актера к 8 годам колонии общего режима.