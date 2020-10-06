Звезда "Холостяка" Короткова сбила насмерть пешехода. Видео и подробности ДТП

Финалистка шоу "Холостяк-6" Виктория Короткова сбила насмерть человека, который перебегал дорогу в неположенном месте, на Кутузовском проспекте в Москве (Россия). От полученных травм пешеход скончался на месте.

Инцидент произошел ночью 5 октября. В сети также опубликовали ролик ДТП, который зафиксировали камеры наблюдения. На нем видно, как 24-летняя Короткова резко притормозила из-за столкновения, пишет издание СтарХит (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас! Живого места от человека не осталось!" – рассказал один из свидетелей ДТП.

Короткова сбила насмерть человека в Москве. Instagram Виктория Короткова

От сильного удара в иномарке сработали подушки безопасности, но модель все же получила сотрясение мозга. Отметим, что девушка была за рулем Mercedes Gelandewagen, владельцем которого является ее вероятный любимый Рагим Шамшилов – гендиректор сети аптек "Авиценна Фарма".

Рагим Шамшилов. Telegram канал НеМалахов

Также уже известно, что во время ДТП Короткова была трезвая. Сама девушка утром 6 октября покинула больницу в сопровождении правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин. Пресненский суд Москвы приговорил актера к 8 годам колонии общего режима.