Звезда Х-фактора Сюзанна снялась в клипе полностью голой. Видео

Российская певица Сюзанна Варнина (Абдулла), которая была участницей одного из сезонов вокального проекта "Х-Фактор", снялась в клипе группы Мальбэк абсолютно обнаженной.
Клип опубликован на официальном Youtube-канале артиста (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Кадры, на которых Сюзанна предстает в белье и полностью обнаженной, были сняты в течение года в разных странах: России, Франции и Италии.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
В клипе также использованы хроники из семейной жизни Романа и Сюзанны.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина вызвала бурные обсуждения новым видео в откровенном наряде. Соответствующий ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.
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