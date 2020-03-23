Звезда Х-фактора Сюзанна снялась в клипе полностью голой. Видео

Российская певица Сюзанна Варнина (Абдулла), которая была участницей одного из сезонов вокального проекта "Х-Фактор", снялась в клипе группы Мальбэк абсолютно обнаженной.

Клип опубликован на официальном Youtube-канале артиста (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кадры, на которых Сюзанна предстает в белье и полностью обнаженной, были сняты в течение года в разных странах: России, Франции и Италии.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

В клипе также использованы хроники из семейной жизни Романа и Сюзанны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина вызвала бурные обсуждения новым видео в откровенном наряде. Соответствующий ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

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