Звезда 'Гусарской баллады' получила серьезную травму: что известно о состоянии актрисы

80-летняя советская и российская актриса Лариса Голубкина, которая прославилась благодаря фильму "Гусарская баллада", получила травму ноги и на данный момент находится в больнице.

Стало известно, что у нее перелом шейки бедра, позже актриса сама подтвердила эту информацию. Об этом сообщили в программе "Ты не поверишь" на НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как прокомментировала Голубкина изданию "РИА Новости", она упала, сломала ногу и сейчас находится в больнице.

Стоит отметить, что Голубкина сыграла множество ролей в известных фильмах таких как "Гусарская баллада", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки", "Трагедия века", "Дайте жалобную книгу" и других.

Кроме того, она имеет Орден Дружбы, два ордена "Знак Почета" за заслуги в развитии советского театрального искусства, а также Орден "Ключ дружбы" за вклад в развитие культуры и искусства России и Кузбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе скончалась известная украинская оперная певица, народная артистка Украины Галина Поливанова. Ей был 91 год.