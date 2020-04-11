Звезда "Грозового перевала" Хилари Хит умерла из-за коронавируса
Британская актриса Хилари Хит, которая также известна как Хилари Дуайер, умерла из-за коронавируса. Знаменитости было 74 года.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Трагическую новость подтвердил и крестник актрисы Алекс Уильям, который сообщил, что Хилари умерла на прошлой недели из-за Covid-19.
Хилари знаменита ролями в картинах "Великий инквизитор" 1968 года и "Грозовой перевал" 1970 года. Кроме того, актриса играла в театре, а также была продюсером картин "Не глотать", "Ужасно большое приключение".
Также знаменитость получила степень магистра в Оксфорде по психологии и стала консультантом-наркологом.
"Она работала в клиниках по всему миру, часто бесплатно, с очень несчастными людьми. И она считала это своей самой важной работой", – говорится в сообщении.
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