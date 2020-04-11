Британская актриса Хилари Хит, которая также известна как Хилари Дуайер, умерла из-за коронавируса. Знаменитости было 74 года.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Хилари Хит с бывшим мужем dailymail.co.uk

Трагическую новость подтвердил и крестник актрисы Алекс Уильям, который сообщил, что Хилари умерла на прошлой недели из-за Covid-19.

Хилари Хит dailymail.co.uk

Хилари знаменита ролями в картинах "Великий инквизитор" 1968 года и "Грозовой перевал" 1970 года. Кроме того, актриса играла в театре, а также была продюсером картин "Не глотать", "Ужасно большое приключение".

Хилари Хит dailymail.co.uk

Также знаменитость получила степень магистра в Оксфорде по психологии и стала консультантом-наркологом.

"Она работала в клиниках по всему миру, часто бесплатно, с очень несчастными людьми. И она считала это своей самой важной работой", – говорится в сообщении.

Хилари Хит dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Мадонна призналась, что из-за коронавируса за сутки умерли три ее близких человека.