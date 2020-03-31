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31 марта • обновлено в 12:37
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Звезда "Голоса" и "Квартала" сделала откровенное признание о коронавирусе

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Популярная украинская актриса, звезда сериала "Папик" и проекта "Голос країни" Дарья Петрожицкая призналась, что ей страшно из-за ситуации, которая сложилась в Украине из-за коронавируса.

Об этом знаменитость рассказала в комментарии изданию Факты.

Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая

Instagram @petrozhitskaya

Так, по словам Дарьи, ей не нравится, что многие люди в Украине несерьезно относятся к данной ситуации.

"Я не могу назвать это паникой, но все равно страшно. Страшно, потому что мне не нравится, как многие люди в Украине относятся к данной ситуации как-то несерьезно. Часто говорят: "А как нам жить, как зарабатывать?" С одной стороны, понимаю — я в своей семье тоже зарабатываю, но с другой стороны я могу прийти с работы и, не дай Бог, всех заразить и слечь. И кто потом будет зарабатывать вместо меня? Это очень опасная штука! Я всех призываю посидите дома по крайней мере, будете меньше денег тратить", говорит актриса.

Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая

Instagram @petrozhitskaya

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маша Ефросинина жестко высказалась об украинцах, нарушающих карантин.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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