Звезда Голливуда Вин Дизель удивил первым треком

Голливудский актер Вин Дизель выпустил свой дебютный танцевальный трек под названием Feel Like I Do.

Так, для создания сингла он объединился с норвежским диджеем Kygo. Соответствующая композиция была опубликована на YouTube-канале Various Artists (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Я так долго обещал начать делать музыку... Я вдохновился вами и покинул зону комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как всегда, надеюсь, что вы будете мной гордиться", – написал Дизель в своем Instagram-аккаунте.

Вин Дизель представил свою первую песню (Instagram Вина Дизеля)

Вин Дизель стал популярным после роли Доминика Торетто в американской франшизе "Форсаж". В мае 2020 года вышел экшн-фильм "Бладшот", в котором актер сыграл главную роль. Помимо актерской деятельности, Дизель также пробовал себя в роли режиссера, продюсера и сценариста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских (NK) выпустила лирик-видео на песню Película в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos (в переводе – День мертвых).