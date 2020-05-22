Звезда Голливуда рассказал о сексуальных домогательствах

Известный американский актер Джон Малкович рассказал об инциденте с домагательствами, который произошел в его юности.

Он признался, что в 19-летнем возрасте к нему приставал его 50-летний преподаватель, пишет The Guardian.

"Когда я был совсем молодой и учился в театральной школе, на моем отделении был один профессор, который давал неприятные мне знаки внимания. Мне было 19 лет, а ему 50. Мне очень повезло, я сказал ему, что не одобряю этого, и все прекратилось. И это был человек, которого я до этого уважал и очень любил как учителя. Но жизнь после этого продолжилось. Правда, я поменял школу, но совсем не за это", - заявил актер.

По словам Малковича, инцидент, который с ним произошел, не стоит сравнивать с тем, что пережили сотни женщин, пострадавших от домогательств Харви Вайнштейна.

"Ситуация с Вайнштейном совсем другая. Она распространялась на всю индустрию: это было ужасно для женщин, но это также подрывало саму идею работы ... Это ужасно, когда чья-то карьера зависит от того, какую сексуальную услугу они могут предоставить в обмен на работу", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несколько десятков женщин заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна. В конце мая 2018 года его выпустили из под стражи под залог в миллион долларов.

Прежде же Вайнштейн лишился места в собственной одноименной компании, нынешние владельцы которой даже подумывали сменить ее название. Продюсеру грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Актриса Джессика Манн, которая ранее обвинила Ванштейна в изнасиловании, неожиданно призналась в "лучшем оргазме из пережитых" от секса с ним.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!