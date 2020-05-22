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22 мая • обновлено в 20:25
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Звезда Голливуда рассказал о сексуальных домогательствах

1.9т
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Известный американский актер Джон Малкович рассказал об инциденте с домагательствами, который произошел в его юности.

Он признался, что в 19-летнем возрасте к нему приставал его 50-летний преподаватель, пишет The Guardian.

Звезда Голливуда рассказал о сексуальных домогательствах

"Когда я был совсем молодой и учился в театральной школе, на моем отделении был один профессор, который давал неприятные мне знаки внимания. Мне было 19 лет, а ему 50. Мне очень повезло, я сказал ему, что не одобряю этого, и все прекратилось. И это был человек, которого я до этого уважал и очень любил как учителя. Но жизнь после этого продолжилось. Правда, я поменял школу, но совсем не за это", - заявил актер.

По словам Малковича, инцидент, который с ним произошел, не стоит сравнивать с тем, что пережили сотни женщин, пострадавших от домогательств Харви Вайнштейна.

"Ситуация с Вайнштейном совсем другая. Она распространялась на всю индустрию: это было ужасно для женщин, но это также подрывало саму идею работы ... Это ужасно, когда чья-то карьера зависит от того, какую сексуальную услугу они могут предоставить в обмен на работу", - сказал он.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Джон Малкович
Тег
шоу-бизнес
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