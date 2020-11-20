Звезда Голливуда откровенно рассказала о своем сексуальном опыте в 11 лет

София Ковнир Люди 08:28, 20.11.2020

54-летняя американская актриса, звезда "Люди Икс" Холли Берри призналась о своем сексуальном опыте в раннем возрасте.

Знаменитость опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Берри рассказала, что первый оргазм испытала в 11 лет. По ее словам, она доставила его себе сама.

Также актриса отметила, что именно в этом возрасте она исследовала свою сексуальность, как и все другие. Поэтому в этом нет ничего постыдного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Холли Берри вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком. Она опубликовала фото, на котором позирует в мокрой белой майке без белья.

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