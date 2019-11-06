Звезда "Гарри Поттера" вышла замуж за сына Хью Хефнера: горячие фото

Сын покойного основателя Playboy Хью Хефнера Купер женился на своей возлюбленной Скарлетт Брин, более известной по роли Пэнси Паркинсон в последних частях "Гарри Поттера".

Новостью о свадьбе поделились сами возлюбленные в Instagram. Так, в соцсети Купер опубликовал совместное фото с 29-летней Скарлетт, которое сопроводил трогательной подписью:

Купер Хефнер и Скарлетт Брин Instagram

"Скарлетт и я сделали это законным, и мы не могли бы быть более счастливыми. Ура жизни, полной любви, счастья, приключений и великой цели, миссис Хефнер. Я люблю тебя, дорогая, и очень жду, когда мы начнем планировать свадебное торжество в ближайшие месяцы. Я люблю тебя, Скарлетт".

Купер Хефнер и Скарлетт Брин Instagram

Официально узаконить свои отношения пара решилась спустя четыре года после помолвки.

Купер Хефнер и Скарлетт Брин Instagram

После смерти отца Купер несколько лет проработал в Playboy Enterprises, продолжая дело отца. Однако весной 2019 года парень покинул пост и основал компанию Hefner Media Corporation.

Купер Хефнер и Скарлетт Брин Instagram

Скарлетт Брин Instagram

Скарлетт Брин Instagram

Скарлетт Брин Instagram

Скарлетт Брин Instagram

Скарлетт Брин Instagram

Скарлетт Брин Instagram

Скарлетт Брин Instagram

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