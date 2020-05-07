Звезда "Гарри Поттера" впервые стал отцом

31-летний британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые стал отцом. Его девушка Джорджиа Грум родила девочку.

Об этом сообщил представитель актера. Имя ребенка пока не разглашается.

Руперт Гринт

"Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить, что у них родилась дочь. Просим уважать их право на частную жизнь в это особенное время", - говорится в сообщении.

Гринт живет вместе со своей 28-летней девушкой с 2011 года. В апреле пара сообщала, что Джорджиа беременна.

Грум также является актрисой, она наиболее известна своими ролями в криминальной драме 2006 года "Лондон-Брайтон" и комедии 2008 года "Ангус, стринги и идеальные поцелуи".

Джорджиа Грум

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом: его жена, 37-летняя Алехандра Сильва, родила артисту сына.

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