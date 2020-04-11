Британский актер, который прославился благодаря роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, 31-летний Руперт Гринт впервые станет отцом.

Об этом пишет издание Page Six.

Руперт Гринт Getty

Избранницей актера стала 28-летняя Джорджия Грум, с котором Гринт встречается с 2011 года. Новость о беременности девушки подтвердил представитель пары.

"Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь", – говорится в официальном заявлении.

Джорджия Грум Getty

Примечательно, что в прошлом году в сети появились сообщения о том, что Руперт и Джорджия решили пожениться. Однако вскоре представитель пары опроверг слухи.

Руперт Гринт Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дэниел Рэдклифф, который стал популярным благодаря роли Гарри Поттера, признался, что начал пить во время съемок во франшизе из-за повышенного интереса к его персоне.

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