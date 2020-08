Звезда "Гарри Поттера" призналась, что стала жертвой насилия в 14 лет

Британская актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, призналась, что тренер по теннису изнасиловал ее в 14 лет.

Как рассказала 33-летняя знаменитость в подкасте "We Can't Talk About That Right Now" на своем YouTube-канале, после инцидента мужчина попал в тюрьму (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я считаю, что изнасилование в 14 – это очень плохо. Когда это сделал твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью. Меня использовали, а он в итоге попал в тюрьму", – поделилась актриса.

Актриса рассказала, как инцидент повлиял на ее личность radiokp.ru

Кейв призналась, что инцидент сильно повлиял на ее личность. При этом она считает, что ей повезло больше, чем другим девушкам, которые страдали от насилия. Ведь изнасилование не уничтожило ее.

"Много времени ушло на то, чтобы восстановиться. И мой сексуальный опыт, и развитие сексуальной жизни – все пошло совсем другим путем. Я все еще чувствую последствия того времени. Я это осознаю только 18 лет спустя", – добавила знаменитость.

Отметим, что сейчас Кейв находится в браке со стендап-комиком Альфи Брауном. У пары есть двое детей: сын Донни и дочь Марго. Летом 2020 года стало известно, что Джесси снова беременна.

