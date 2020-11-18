Звезда "Гарри Поттера" побил рекорд в Instagram, выложив фото дочери

31-летний британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, установил новый мировой рекорд в Instagram. Он стал человеком, который за самый короткий промежуток времени набрал миллион подписчиков.

Так, знаменитость завел персональный аккаунт 10 ноября 2020 года с целью опубликования первого фото со своей маленькой дочерью Венсдей. Спустя четыре часа и одну минуту число его подписчиков составило миллион человек. Об этом сообщает издание BBC.

Руперт Гринт с дочерью Венсдей Instagram Руперта Гринта

Согласно Книге рекордов Гиннеса, это на 43 минуты быстрее, чем потребовалось знаменитому телеведущему сэру Дэвиду Аттенбору, когда он зарегистрировался в Instagram в сентябре 2020 года. К слову, на сегодняшний день у Гринта 3,3 млн подписчиков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американская певица Ариана Гранде установила в социальной сети Instagram новый рекорд. Артистка стала первой женщиной, которая набрала 200 млн подписчиков.