Звезда "Гарри Поттера" побил рекорд в Instagram, выложив фото дочери

31-летний британский актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, установил новый мировой рекорд в Instagram. Он стал человеком, который за самый короткий промежуток времени набрал миллион подписчиков.

Так, знаменитость завел персональный аккаунт 10 ноября 2020 года с целью опубликования первого фото со своей маленькой дочерью Венсдей. Спустя четыре часа и одну минуту число его подписчиков составило миллион человек. Об этом сообщает издание BBC.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, это на 43 минуты быстрее, чем потребовалось знаменитому телеведущему сэру Дэвиду Аттенбору, когда он зарегистрировался в Instagram в сентябре 2020 года. К слову, на сегодняшний день у Гринта 3,3 млн подписчиков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американская певица Ариана Гранде установила в социальной сети Instagram новый рекорд. Артистка стала первой женщиной, которая набрала 200 млн подписчиков.